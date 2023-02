Acordo entre CCR Barcas e o Estado previa conclusão do processo licitatório em até 24 meses - reprodução

Publicado 24/02/2023 15:17

Rio - A CCR Barcas quer reduzir o número de viagens entre Rio e Niterói a partir da próxima segunda-feira (27). O racionamento foi proposto em ofício enviado ao Governo do Estado, nesta sexta-feira (24), onde a empresa alega falta de recursos para manter a operação do serviço de transporte, após o fim do contrato de concessão.

Segundo a proposta enviada ao governo, até que haja uma definição da Justiça quanto a situação da concessão, a empresa alega não ter como arcar com a operação atual nos trechos Praça XV, no Centro do Rio, Praça Arariboia, em Niterói, e Divisão Sul.

O ofício fala que com a redução, o transporte aquaviário será mantido até o dia 10 de março. No entanto, sem esse racionamento os recursos em caixa da empresa só permitiriam a manutenção dos trajetos até a sexta-feira da próxima semana, dia 3.

"Para racionamento dos recursos, estamos planejando o redimensionamento para redução das viagens em diversas linhas, a fim de manter a operação por um maior tempo de atendimento aos clientes que necessitam do serviço e/ou que tem neste sua única forma de deslocamento. Reiteramos o apelo para que os poderes competentes equacionem as divergências em prol da sociedade de forma urgente, pois chegaremos ao nosso limite de recursos nos próximos 8 dias", alerta a concessionária.

A Secretaria de Estado de Transportes foi procurada pela reportagem do DIA para falar sobre o ofício, mas não se posicionou até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Sem acordo



Vencido desde o último dia 11, o acordo entre o Estado e a CCR Barcas foi renovado entre as partes, mas ainda aguarda pela homologação da Justiça. A demora para aprovação pode ter relação direta com questionamentos levantados pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). O órgão questiona a legalidade do contrato, uma vez que, segundo o MP, ele carece de documentos importantes e poderia gerar uma vantagem ilícita.