Caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 22:38

Rio - Um homem, que seria funcionário do Consulado Geral da Rússia no Rio de Janeiro, foi conduzido à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) depois de ser flagrado agredindo uma turista russa que protestava contra a guerra na Ucrânia na frente do consulado nesta sexta-feira (24).

Um vídeo gravado pela amiga de uma manifestante mostrou o homem dando um tapa nas costas da mulher que estava na frente do consulado, localizado no Leblon. Logo em seguida, o agressor entra na representação diplomática.

Policiais que estavam próximos do local interviram e levaram o homem para a delegacia. O ato está sendo investigado como crime de lesão corporal e os envolvidos já prestaram depoimentos sobre o assunto. As diligências continuam em andamento para esclarecimento dos fatos.

Questionado, o Consulado Geral da Rússia no Rio ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.