'Dona Vitória' filmou 8 fitas VHS, que serviram de prova para as investigações - Reprodução

Publicado 24/02/2023 19:48

Rio - "Dona Vitória", conhecida por uma série de filmagens feitas pela janela de sua casa que resultaram em investigações sobre o tráfico de drogas em Copacabana, Zona Sul do Rio, faleceu, nesta quarta-feira, aos 97 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. A ação da alagoana contribuiu para a prisão de mais de 30 pessoas, entre traficantes e PMs, na Ladeira dos Tabajaras. Vivendo há quase 20 anos no anonimato, ela teve seu nome divulgado: Joana Zeferino da Paz.

Nos anos 2000, Joana da Paz iniciou as gravações da janela de sua casa, denunciando as atividades de uma boca de fumo no Tabajaras. Movimentações de criminosos e policiais militares ligados ao tráfico foram capturados por ela. Os vídeos serviram de prova para apurações que colocaram 30 pessoas atrás das grades, incluindo dois militares

O caso foi revelado em 2005, pelo jornal Extra. Joana morava em um apartamento na Praça Vereador Rocha Leão, de fundos, que dava para a Ladeira dos Tabajaras.

De início, a motivação da idosa era usar as filmagens como provas para um processo que ela moveu contra o Estado, por conta da desvalorização de seu imóvel. Para isso, comprou uma câmera e gravou as cenas que via diariamente.

Oito fitas VHS foram entregues à Polícia Civil que, após as investigações, indiciou dois policiais militares por omissão e recebimento de propinas para fazer vista grossa para o crime organizado, além dos traficantes.

Por questões de segurança, Joana da Paz entrou no Programa de Proteção à Testemunha e se mudou para a Bahia, onde viveu até os 97 anos em anonimato forçado.

Seus feitos repercutiram internacionalmente e foram destacados pelos mais importantes jornais de todo o mundo. Em dezembro de 2005, Joana da Paz foi uma das vencedoras da 14.ª edição do Prêmio PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) de Cidadania, uma das mais tradicionais premiações de responsabilidade social do país.

Sua história será homenageada no filme "Vitória", que será lançado pelo Globoplay e estrelado por Fernanda Montenegro.