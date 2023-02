Jeferson Anselmo Oliveira foi preso na manhã deste sábado (28) - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:18 | Atualizado 24/02/2023 19:24

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, nesta sexta-feira (24), o homem acusado de matar o vendedor ambulante Igor Luiz da Silva, na Praia do Leme, Zona Sul. Jeferson Anselmo de Oliveira é suspeito de assassinar a facadas o camelô, no último dia 22 de janeiro, na faixa de areia, após uma briga por pontos de vendas de bebidas.

De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, o crime por vingança foi cometido na frente de outras pessoas que frequentavam a praia. Igor trabalhava como ambulante e foi brutalmente atingido pelo denunciado.

"A quantidade de golpes desferidos pelo denunciado, impondo intenso sofrimento à vítima, revelam extrema crueldade e desprezo pela vida humana", explica a denúncia enviada à Justiça, onde também é pedida a conversão da prisão temporária em preventiva.

Igor da Silva chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as investigações, Jeferson irá responder por homicídio qualificado. Ele está preso desde o último dia 28 de janeiro.