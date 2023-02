No Sambódromo, a estrutura da 6ª DP (Cidade Nova) funcionou no Setor 11 durante os dias de desfile - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 17:46

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) contou com um reforço operacional no período do Carnaval 2023. Do dia 17 até 22, o esquema especial incluiu maior efetivo em unidades – emprego extraordinário de 3 mil agentes – e uma delegacia temporária na Marquês de Sapucaí. O planejamento estratégico bem elaborado gerou bons resultados.

Em todo o estado, a Polícia Civil prendeu 596 pessoas, sendo 491 em flagrante por diversos crimes, como furto, roubo, estelionato, cambismo, injúria racial, lesão corporal e ameaça. Somente na capital foram 241 presos. Os policiais também apreenderam 64 adolescentes infratores e 117 armas de fogo no Rio de Janeiro.

Durante os dias de folia, as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams) tiveram reforço de 50% do efetivo. As policiais realizaram ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher em diversas regiões do estado, distribuindo folhetos, cartazes e conversando com o público que curtia a folia nas ruas e nos blocos.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) também teve reforço de 50% do efetivo e ainda contou com guias bilíngues da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para auxiliar no acolhimento aos turistas estrangeiros.

A Projeção da 6ª DP (Cidade Nova), no Sambódromo, funcionou no Setor 11. No local, os policiais confeccionaram registros de ocorrência e termos circunstanciados e garantiram o acolhimento e atendimento ao público que acompanhou os desfiles das escolas de samba. Um dos casos registrados foi de injúria racial contra uma funcionária, que prestava serviço no local. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e o autor foi proibido de frequentar a Marquês de Sapucaí.

Uma equipe multidisciplinar atuou no local, com delegados, agentes, peritos criminais, peritos legistas e policiais de delegacias especializadas, como Deam, Deat, Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Também na Marquês de Sapucaí, a Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE) realizou a vistoria dos fogos de artifício e da cautela de armas de fogo.