Baía de Guanabara acumula bastante lixo após o CarnavalReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 16:31 | Atualizado 24/02/2023 18:31

Rio – A Baía de Guanabara, que banha o estado do Rio, acumula bastante lixo após o Carnaval, fazendo com que toneladas de peixes mortos apareçam nas praias de São Bento e Galeão, ambas na Ilha do Governador, na Zona Oeste do Rio.

Algumas margens da água estão encobertas por resíduos que não foram recolhidos do chão das ruas e, assim, foram levados para os rios que o conduziram para a Baía de Guanabara.

Em nota, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) informou que já removeu, entre esta quinta (23) e sexta-feira (24) pela manhã, 1,8 mil toneladas de peixes mortos e lixo de maré nas praias.

O serviço conta com o apoio de 11 garis, três encarregados, dois tratores, sendo um com acoplamento traseiro para peneiramento de areia, puçás e um caminhão compactador. Segundo a Comlurb, o serviço prossegue enquanto tiverem peixes mortos e outros resíduos na areia.

A companhia ainda disse que a limpeza das praias é realizada diariamente a partir das 7h, e a rotina está normal no local.