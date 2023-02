Suspeito foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 15:32

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (23), por vender o celular de uma das vítimas do duplo homicídio que aconteceu na comunidade da Rocinha, na Zona Sul, no fim do ano passado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito é especialista em desbloquear telefones para revendê-los.

As amigas de infância Francisca Analice Ferreira Mendes, de 20 anos, e Stephany Paiva, 19 anos, foram morta a facadas no dia 29 de dezembro. Um dia após o crime, o marido da vítima mais velha foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Na época, familiares das jovens comentaram que os celulares delas teriam desaparecido

O suspeito de receber e revender os aparelhos roubados foi preso em sua residência, na Gamboa, Zona Portuária do Rio. Os policiais da DHC também apreenderam outros oito celulares no local, sendo que quatro já foram identificados como produtos de crime.