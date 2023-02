calendário dose reforço com bivalente - divulgação/SMS

Publicado 24/02/2023 13:04

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) inicia nesta segunda-feira, dia 27, a aplicação da vacina bivalente contra covid-19 em grupos prioritários. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a vacinação será feita de forma escalonada e por etapas. A primeira fase contemplará pessoas com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, que serão vacinadas de acordo com a faixa etária.





A partir da próxima segunda-feira (27), idosos com 85 ou mais e pessoas imunocomprometidas com 60 ou mais terão acesso a dose de reforço da vacina. No dia seguinte (28), é a vez dos pessoas com 80 ou mais e imunocomprometidas com 50 ou mais. No dia 1º de março, quarta-feira, idosos com 75 ou mais e pessoas imunocomprometidas com 40 ou mais. Depois, na quinta-feira (2) cidadãos com 72 ou mais e portadores de imunossupressão com 30 ou mais. Na quinta-feira (3), idosos com 70 ou mais e pessoas imunocomprometidas com 20 ou mais e, por fim, na sexta-feira (4), idosos com 70 ou mais e pessoas imunocomprometidas com 12 ou mais.



A primeira fase contemplará ainda usuários e funcionários de instituições de longa permanência para idosos (ILPI), e pessoas com deficiência institucionalizadas, indígenas e quilombolas com 12 anos ou mais.

"Uma das principais das lições das vacinas da Covid-19 é que, embora a persistência da proteção para formas graves da doença seja longeva em jovens e indivíduos sem fatores de risco, para indivíduos de maior risco, como idosos, gestantes, imunossuprimidos, a perda de proteção é maior conferida pelas vacinas anteriores. Com isso, destacamos dois pontos: a necessidade de revacinarmos essa população e com imunizantes atualizados, que contemplem em sua formação as novas variantes, como a Ômicron. As vacinas bivalentes aumentam o proteção de forma bem mais robusta", afirmou o imunologista Renato Kfouri em entrevista ao DIA.



Importante destacar que a vacina é recomendada como dose de reforço para esses indivíduos, devidamente vacinados com pelo menos duas doses de vacina monovalente (esquema primário completo) e que tenham tomado a última dose há pelo menos quatro meses.



“Toda dose de reforço disponibilizada à população é importante para manter a proteção contra a covid-19, especialmente nos grupos mais vulneráveis. O objetivo é reduzir as complicações, internações e a mortalidade. O carioca foi um exemplo ao longo de toda campanha de vacinação e contamos com seu retorno aos postos mais uma vez!”, afirma o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.



Para o grupo de idosos, basta apresentar documento de identificação e o comprovante de vacinação (se disponível). Já os imunocomprometidos (transplantados; pessoas com HIV; pacientes com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos; entre outros) deverão apresentar o comprovante da sua condição, que pode ser o cadastro da sua unidade de referência ou documento assinado e carimbado, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, além de CPF ou CNS do usuário.



A vacina estará disponível nas 237 unidades de atenção primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.





Constam na lista de pessoas imunocomprometidos quem já foi transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; Pessoas vivendo com HIV (PVHIV); Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses 120 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias; Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, 2 mg/Kg/dia por mais de 14 dias até l0 Kg; Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão. Pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias); Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; Pacientes oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e Pessoas com neoplasias hematológicas.