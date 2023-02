Diversos materiais informativos serão distribuídos por assistentes sociais - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 24/02/2023 12:17

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio e o Conselho Municipal Antidrogas (Comad-Rio) vão realizar uma campanha de prevenção contra álcool, tabaco e drogas ilícitas neste fim de semana, a partir de 19h, durante os desfiles das escolas de samba na Avenida Ernani Cardoso, conhecida como Nova Intendente, na Zona Norte do Rio.

O objetivo é alertar e sensibilizar a população sobre os malefícios decorrentes do uso prejudicial dessas substâncias. O público-alvo abrange principalmente crianças e adolescentes

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (Pense), 63,3% de adolescentes, entre 13 e 17 anos, já ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, sendo três em cada dez, antes dos 14 anos.

O secretário municipal de Assistência Social, Adilson Pires, ressaltou a importância da ação. "O nosso objetivo com as campanhas é identificar situações de vulnerabilidade social, articular encaminhamentos e promover abordagem social. Ao identificar qualquer situação de uso de drogas ou de abuso sexual, denuncie. Existem vários órgãos para denunciar essa situação", afirmou Pires.

Serão distribuídos diversos materiais informativos, como filipetas, cartazes e brindes nessas atividades. Também serão disponibilizados QRCodes com jogos educativos para que os foliões possam se divertir e conhecer mais sobre o assunto.

A Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-Rio) também estarão na Nova Intendente com a campanha anual sobre abuso e exploração sexual contra jovens.

Além da orientação e distribuição dos materiais informativos, uma faixa de 10 metros com os dizeres “Ei você aí! Exploração Sexual é crime. Denuncie, disque 100”, ficará exposta na avenida até o fim do Carnaval.



Outra atividade será a distribuição de pulseira de identificação. Nelas serão registrados o nome da criança ou do responsável e o telefone. O objetivo é facilitar não apenas a identificação, mas também o contato com os responsáveis no caso do menor se perder.