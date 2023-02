Assaltante que fez transmissão ao vivo dos roubos é preso na Zona Oeste: Marlon de Oliveira dos Santos, de 22 anos - divulgação

Publicado 24/02/2023 14:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), o assaltante que fez uma transmissão ao vivo enquanto praticava roubos na Avenida Santa Cruz, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Marlon de Oliveira dos Santos, de 22 anos, foi detido na Avenida Ribeiro Dantas, em Bangu, após uma levantamento de dados das 34ª DP (Bangu) e 35ª DP (Campo Grande).

No último dia 17, a live de Marlon viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o criminoso sai de um carro e ordena que outro motorista saia do veículo e entregue um cordão. Um comparsa também aparece nas imagens e exige a aliança da vítima. Em seguida, o jovem volta para o carro e foge em alta velocidade. Ele ainda debocha da situação e fala que 'vai pegar outro', se referindo a outra vítima. Momentos depois, ele rende outro condutor.

No mesmo dia do vídeo, a Polícia Civil identificou Marlon, que já possuía outras passagens pelo sistema penitenciário e cinco anotações por roubo, receptação e falsificação. Com isso, o Disque Denúncia divulgou um cartaz do suspeito no intuito de recolher mais informações sobre seu paradeiro.

Nesta manhã, o assaltante foi preso por policiais da 34ª DP (Bangu). Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por roubo qualificado.