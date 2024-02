Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 09/02/2024 14:52

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (9), por suspeita de estuprar, agredir e manter a ex-mulher em cárcere privado em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A vítima já tinha sido agredida pelo suspeito há um mês, de acordo com as investigações.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo em uma rua no bairro Debossan. A especializada pediu sua prisão preventiva nesta quinta-feira (8) e a Justiça do Rio, através do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Nova Friburgo, aceitou.

O suspeito irá responder pelos crimes de estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal, todos na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Deam, a vítima compareceu na delegacia extremamente aterrorizada e disse que foi agredida fisicamente, ameaçada, estuprada e mantida em cárcere privado pelo seu ex. Ele ainda a dopou e só a liberou horas depois dos crimes.

O homem já havia sido intimado com uma medida protetiva de urgência há um mês em um processo que apurava outra agressão cometida por ele contra a ex-mulher. De acordo com as investigações, ele fugia ao perceber policiais o procurando.

Após o registro da prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.