A parlamentar estava afastada após investigações revelarem um possível envolvimento com a milícia - Divulgação

Publicado 09/02/2024 12:14

Rio - Após ter o cargo mantido, a deputada Lucinha (PSD) será julgada pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) por quebra de decoro parlamentar. O processo, que pode ser concluído em até 120 dias, definirá a permanência do mandato, suspensão ou a sua cassação.A decisão de manter o cargo da parlamentar ocorreu nesta quinta-feira (8), com 52 votos favoráveis e 12 contrários. Ela é investigada por envolvimento com a milícia de Luis Antônio Braga, o Zinho , que se entregou a Polícia Federal na véspera do Natal do ano passado.De acordo com o presidente do Conselho, deputado Júlio Rocha (Agir), o próximo passo é uma reunião com a Procuradoria da Alerj para saber exatamente qual será o rito do processo. O parlamentar afirmou ainda que o grupo atuará com isenção e legalidade, respeitando o direito de ampla defesa.“Este é um caso novo, em que o Conselho foi acionado pelo parlamento como um todo e não pela Corregedoria ou Mesa Diretora. Com isso, para respeitarmos toda a legalidade do processo, vamos confirmar todos os trâmites com a Procuradoria antes do início do julgamento”, disse.O processo será regido pelas normativas do Código de Ética da Alerj. Qualquer decisão tomada por ele deverá ser submetida e ratificada em plenário. Atualmente, além de Júlio Rocha, o conselho é composto pela vice-presidente Martha Rocha (PDT) e pelos deputados Jorge Felippe Neto (Avante), Felipinho Ravis (SDD), Dani Monteiro (PSol), Renato Miranda (PL) e Cláudio Caiado (PSD). Os suplentes são os deputados Dionísio Lins (PP) e Andrezinho Ceciliano (PT).Depois de todo o trâmite e a votação no Conselho de Ética da Alerj, a decisão dos sete membros será publicada através de um projeto de Decreto Legislativo e a votação será levada a plenário. Sendo assim, o afastamento de Lucinha do cargo ocorre se for aprovado por 36 dos 70 votos.Até o fim do processo, Lucinha continuará exercendo seu mandato normalmente.