Publicado 09/02/2024 12:20 | Atualizado 09/02/2024 12:30

Rio - Dois policiais militares ficaram feridos em um acidente, na manhã desta sexta-feira (9), na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A viatura em que os agentes estavam capotou e invadiu a vala ao lado da pista do BRT, próximo à estação Embrapa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Guaratiba foram acionados às 10h03 para o acidente. Os agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram socorridos e encaminhados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste.

A PM informou que o policial perdeu o controle da viatura e caiu na vala. Segundo a corporação, a dupla teve ferimentos leves. Disse, ainda, que o comando do 27º BPM instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do acidente.

A Mobi-Rio, concessionária que administra o serviço do BRT, disse que a circulação dos articulados não foi afetada.