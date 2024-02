Sangue de Jefferson Costa, de 22 anos, ficou espalhado por calçada do Complexo da Maré - Pedro Ivo / Agência O Dia

Sangue de Jefferson Costa, de 22 anos, ficou espalhado por calçada do Complexo da MaréPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 09/02/2024 10:03





Em entrevista ao ‘Bom dia Rio’, da TV Globo, ele reforçou que as imagens do crime ainda estão sendo analisadas pela Corregedoria. “Não é ensinado isso nos nossos bancos escolares, nos nossos centros de treinamento. A abordagem daquela forma, numa manifestação, não é feita daquela forma. Completamente equivocada a abordagem do policial”, admitiu o secretário.



A vítima participava de um protesto de moradores contra a

Rio - O secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, comentou na manhã desta sexta-feira (9) que a abordagem que levou à morte do jovem Jefferson de Araújo Costa , no Complexo da Maré, na Zona Norte, com um tiro à queima-roupa, foi completamente equivocada. O agente responsável pelo disparo foi preso ainda nesta quinta-feira (8) e deve responder por homicídio culposo , quando não há intenção de matar.Em entrevista ao ‘Bom dia Rio’, da TV Globo, ele reforçou que as imagens do crime ainda estão sendo analisadas pela Corregedoria. “Não é ensinado isso nos nossos bancos escolares, nos nossos centros de treinamento. A abordagem daquela forma, numa manifestação, não é feita daquela forma. Completamente equivocada a abordagem do policial”, admitiu o secretário.A vítima participava de um protesto de moradores contra a atuação policial na Maré. Ele foi baleado na barriga e encaminhado por familiares ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas já chegou morto à unidade. O par de chinelos e o boné de Jefferson foram deixados no local onde ele foi baleado ao lado de uma poça de sangue. O policial foi embora sem prestar socorro.



De acordo com a PM, a corporação atuava no local em uma operação emergencial após receber informações de que um caminhão cegonha, que transportava 11 veículos, teria sido roubado na Avenida Brasil, na altura da Penha, e levado para a Maré. Na ação, o motorista do caminhão foi libertado pelos criminosos. Todos os 11 carros foram recuperados e levados para o pátio do 22º BPM (Maré), assim como outro veículo de luxo e quatro motocicletas.



PM preso em flagrante



Após a morte, o policial militar Eduardo Gomes dos Reis, lotado no 22º BPM (Maré) foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde prestou depoimento e foi e preso em flagrante pelo crime. Sua arma e sua câmera operacional portátil, que estava na sua farda no momento em que atirou no jovem, foram recolhidas e disponibilizadas para a investigação. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional da Corporação, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



Em nota, a PM destacou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), por meio da Corregedoria Geral, para esclarecer as circunstâncias do fato. O agente chegou a prestar depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), mas o caso ficou a cargo da Justiça Militar.