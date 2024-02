Agentes da Core e da Polícia Militar fazem uma 'operação emergencial' no Complexo da Maré - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 11:31 | Atualizado 08/02/2024 15:59

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, realizam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta quinta-feira (8). Segundo a PM, a ação acontece depois que um caminhão cegonha com carros de luxo foi roubado e levado para a comunidade Nova Holanda. Moradores relatam intenso tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que o caminhão cegonha, que transportava 11 veículos, teria sido roubado na Avenida Brasil e levado para a Maré. Então, os policiais começaram uma "operação emergencial" na região. O motorista do caminhão foi libertado pelos criminosos e todos os veículos de luxo foram recuperados.

Nas redes sociais, moradores detalharam os momentos de tensão. "Muitos tiros na Nova Holanda. Blindados e policiais a pé. As crianças fantasiadas na escola vivendo um verdadeiro baile de Carnaval do terror", escreveu um homem. "Bagulho está sinistro na Nova Holanda e Parque União. Mais de 30 minutos de tiros sem parar", disse outro.

Ao DIA, uma professora, que preferiu não se identificar, disse que precisou aumentar a música da sala de aula para as crianças não ouvirem os tiros. "Por volta das 9h, estávamos fazendo um bailinho de Carnaval, quando começaram os tiros. O 'caveirão' está aqui e os policiais nas ruas", contou a mulher, que trabalha em uma escola na Nova Holanda.

Moradora da Maré, Rayanne Soares, de 26 anos, contou sobre o clima. "Muito tiro. Meu filho está na escola, assim como centenas de crianças, e os pais não podem buscar. Estamos sem saber o que fazer. Um clima horrível. É desesperador", afirmou a jovem, em entrevista ao DIA.

O perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos no Parque União, às 9h45, e na Nova Holanda, às 10h18. Já o Instituto Fogo Cruzado, divulgou que tiros foram ouvidos na Maré, às 10h.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), as "unidades escolares estão funcionando, mas com protocolo de segurança ativado".

Outras operações no Rio

Também na Zona Norte, policiais do 9° BPM (Honório Gurgel) estão no Morro da Primavera. Os agentes do 16° BPM (Olaria) fazem uma ação nas comunidades do Quitungo, Guaporé e Tinta.

Na Zona Oeste, a equipe do 18° BPM está na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. No local, os agentes do Comando de Operações Especiais (COE) removeram diversas barricadas, que estavam obstruindo as vias.

Já na Baixada Fluminense, as comunidades da Ana Clara, Rasta, Mangueirão e Badu, em Duque de Caxias, são alvos da equipe do 15° BPM (Duque de Caxias).

Segundo a Polícia Militar, em nenhuma dessas ações houve prisões, apreensões ou confrontos, até o momento.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini