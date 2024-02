Postos médicos serão espalhados por seis setores da Sapucaí - Divulgação / Arquivo

Publicado 08/02/2024 13:59

Rio - Seis postos médicos vão funcionar no Sambódromo para atender emergências durante os desfiles das escolas de samba a partir desta sexta-feira (9). As unidades estarão abertas nos setores 1 (concentração), 2, 7, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e na Praça da Apoteose (dispersão), das 19h até as 6h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 220 profissionais vão trabalhar durante as apresentações da Série Ouro, Grupo Especial e no sábado das campeãs (17). A estrutura de atendimento contará com 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 10 poltronas de hidratação.

Ainda segundo a pasta, serão usadas 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias para transferir pacientes com quadros graves.

Já na terça-feira (13), dia do desfile das agremiações mirins, o trabalho começará mais cedo, às 16h, e o posto no setor 11 não funcionará. O número de UTIs também será menor, com 10 carros à disposição.



"Os casos mais graves, que precisem de assistência hospitalar e cuidados mais complexos, recebem o primeiro atendimento nos postos e a seguir são transferidos com segurança, com a coordenação de nossa Central de Regulação", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), dia da apuração na Marquês de Sapucaí, o posto médico da Praça da Apoteose, onde se concentra o evento, também estará aberto. A equipe médica terá o suporte de duas ambulâncias.

Equipes de Vigilância na Sapucaí

Durante os desfiles, os agentes da Superintendência de Vigilância em Saúde vão atuar no monitoramento de atendimentos nos postos médicos para detectar doenças e agravos de notificação, além de surtos e outros eventos de relevância para saúde pública. A SMS ainda informou que vai acompanhar o cenário epidemiológico da cidade por 45 dias após o carnaval.

Já o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) vai atuar na fiscalização do cumprimento das normas sanitárias nas instalações e na oferta de alimentos e serviços no Sambódromo e entorno.