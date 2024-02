A Rodoviária do Rio também organiza eventos durante o período de Carnaval - Divulgação / Rodoviária do Rio

A Rodoviária do Rio também organiza eventos durante o período de CarnavalDivulgação / Rodoviária do Rio

Publicado 08/02/2024 13:59 | Atualizado 08/02/2024 14:10

Rio – Em ritmo de Carnaval, a Rodoviária do Rio, na Zona Portuária da capital, deverá receber 493.006 viajantes entre os dias 8 a 19 de fevereiro, em cerca de 16.200 ônibus. Nesta sexta-feira (9), estão previstos 32.381 embarques e 33 mil desembarques, o dia mais movimentado deste período.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são as cidades serranas, praianas, do interior e na Costa Verde do estado. Os turistas que vão desembarcar no Rio vêm, principalmente, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O terminal já opera com quase 100% da movimentação do período pré-pandemia.

As passagens de ônibus ainda podem ser compradas no site da concessionária

Eventos carnavalescos agitam a Rodoviária

A Rodoviária do Rio organiza eventos para recepcionar turistas que chegam ao Rio no período festivo. Entre 6 e 16 de fevereiro, acontece a exposição de fantasias “Carnaval do Rio” no embarque superior, próximo à agência da Caixa Econômica, com manequins vestindo fantasias de desfiles passados.

Já nesta sexta-feira (9), das 12h às 14h, haverá uma apresentação de samba por um grupo de percussionistas e passistas. A Corte do Carnaval do Rio (Rei Momo e as Rainhas) deve estar presente.