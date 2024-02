Vítima foi levada à força quando saída da casa da avó para trabalhar - Reprodução

Vítima foi levada à força quando saída da casa da avó para trabalharReprodução

Publicado 08/02/2024 11:49 | Atualizado 08/02/2024 12:11

Rio - Uma mulher foi colocada à força dentro de um carro durante uma tentativa de sequestro, na manhã desta quarta-feira (7), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima que não aceitava o fim do relacionamento. Em imagens feitas por testemunhas, ela aparece gritando dentro do veículo em movimento com a porta aberta.

Homem não aceita fim de namoro e tenta sequestrar ex-companheira em Rio Bonito.



Créditos: Reprodução #Sequestro #RioBonito pic.twitter.com/W9LJUjGNOQ — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2024

Em depoimento à polícia, a mulher disse que conseguiu fugir após puxar e quebrar a chave de ignição do carro. Contou, ainda, que o suspeito a ameaçou e disse que a mataria. A vítima foi levada à força quando saía da casa da avó para trabalhar.



O ex-companheiro da mulher se apresentou à delegacia com um advogado. A polícia informou que ele foi ouvido e vai responder em liberdade pelo crime de tentativa de sequestro e cárcere de privado. Uma medida protetiva foi solicitada. Em depoimento, o rapaz contou que segurou a mulher pelo braço e que "queria apenas conversar com ela".

"A gente tava realizando diligências para prendê-lo, mas ele se apresentou na delegacia acompanhado de advogado para mostrar os direitos que tem, ficou mais difícil ainda. Ele foi ouvido e liberado. A medida protetiva foi enviada ao MP e ao juiz e deve ser decretada ainda hoje. Agora é aguardar o processo na justiça", explicou o delegado titular da 119ª DP (Rio Bonito), Renato José Mascarenhas.