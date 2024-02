Polos de Dengue funcionam dentro de unidades de saúde municipais. Imagem de Arquivo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 10:14 | Atualizado 08/02/2024 12:44

Rio - Diante da epidemia de dengue que atinge o Rio de Janeiro, mais dois Polos de Atendimento contra a doença foram inaugurados nesta quinta-feira (8). Durante a manhã, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu um dos espaços na Clínica da Família Souza Marques, em Madureira, na Zona Norte da Cidade.

Já no início da tarde, a SMS realizou a inauguração de outro polo, na Clínica da Família Zilda Arns, no Complexo do Alemão, também na Zona Norte.

Com a abertura desses espaços, a cidade passa a contar com sete Polos de Atendimento de Dengue, dos 10 que a SMS informou que irá inaugurar. As outras unidades já estão em funcionamento em Curicica, Campo Grande, Santa Cruz e Bangu, na Zona Oeste, além de Del Castilho, na Zona Norte.

Os espaços foram estruturados para diagnosticar e tratar pacientes com dengue e contam com pontos para hidratação venosa ou oral, conforme necessidade de cada caso. Ainda segundo a SMS, as pessoas com quadros mais graves e indicação de internação são transferidos para leitos dedicados à doença nos hospitais da rede de urgência e emergência do município.

Os espaços funcionam de segunda à sábado, das 7h às 19h. Durante o carnaval, os polos vão abrir todos os dias, incluindo domingo (11).

Epidemia de Dengue

Na última sexta-feira (2) a Prefeitura do Rio decretou estado de epidemia de Dengue, com mais de 10 mil casos registrados somente em janeiro, quase o dobro em relação à 2023. No último mês foram registradas 10.162 mil ocorrências da doença, enquanto ao longo do ano passado tiveram 22.959 mil doentes.

No total de 2024, o Rio já registrou 14.906 casos da doença e uma morte.

Para atender ao grande número de casos, a prefeitura decidiu implementar 10 Polos de Dengue, espaços que serão dedicados ao atendimento de pacientes com a doença. Os 150 centros de tratamento e hidratação, que já tinham sido estruturados para as ondas de calor, agora serão utilizados para tratar pacientes com dengue. Além disso, alguns leitos de hospitais municipais de referência e unidades de atenção primária serão separados para atender a esses pacientes.