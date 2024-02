Agentes apreenderam supostos sacolés com MDMA - Reprodução

Publicado 08/02/2024 22:12 | Atualizado 08/02/2024 22:36

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreendeu, nesta quinta-feira (8), dezenas de sacolés que supostamente contêm MDMA na residência de um casal suspeito de vender a droga durante um bloco de rua no jardim do Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul do Rio. As imagens da suposta venda dos entorpecentes viralizaram no fim de janeiro, levando a uma investigação por parte da Polícia Civil.

Os agentes identificaram uma pessoa que havia comprado o sacolé utilizando um cartão de crédito e, com isso, localizaram um dos suspeitos, que recebeu o pagamento. Os investigadores também solicitaram as imagens das câmeras de segurança do MAM e confirmaram a identificação do casal.

Com um mandado de busca e apreensão deferido pela 17ª Vara Criminal da Capital, os agentes foram ao imóvel dos suspeitos e encontraram as fantasias utilizadas por eles para vender os produtos, diversos sacolés e os equipamentos utilizados na produção. O material foi encaminhado para perícia.