Leonardo Quintanilha, de 28 anos, teve a morte cerebral confirmada em dezembro do ano passadoReprodução

Publicado 08/02/2024 19:05 | Atualizado 08/02/2024 20:04

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumpriram, nesta quinta-feira (8), quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos do latrocínio - roubo seguido de morte - do assistente de imigração Leonardo Alves Quintanilha, de 28 anos, em novembro do ano passado . Três indiciados pelo crime seguem foragidos.

'MV' tem mais de 10 anotações criminais por furto e roubos em diversos bairros do Rio e, segundo a DHC, ele estaria envolvido no latrocínio de Leonardo. No dia 28 de novembro de 2023, a vítima estava fazendo companhia a um amigo em um ponto de ônibus na Glória, região central do Rio, quando eles foram alvos de um grupo de criminosos.

O assistente de imigração foi agredido. Nesse momento, ele se levantou e foi atrás dos agressores, que fugiram para o ônibus, e acabou sendo empurrado do coletivo. A vítima foi levada para a sua casa e só quando a família soube do ocorrido que ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde ficou internada até o dia 4 de dezembro, quando teve a morte cerebral confirmada.

"Eles tinham saído para lanchar e quanto voltaram ele ficou com esse amigo no ponto de ônibus. Quando eles estavam lá, meu irmão percebeu alguma coisa estranha e avisou para esse amigo correr, que era um assalto. Os bandidos teriam pulado pela janela do ônibus e alcançaram meu irmão. Espancaram ele brutalmente. Tudo isso por causa de um celular e de uma pochete com cartões. Ele chegou a alcançar o ônibus onde os bandidos estavam e ficou preso na porta tentando recuperar a pochete. O que sabemos é que ele teria sido arrastado por um quarteirão até que os bandidos o empurraram e ele caiu desacordado", disse Isabella Quintanilha, irmã de Leonardo, na época.

O crime aconteceu na Avenida Beira Mar. De acordo com as investigações, os criminosos vinham praticando roubos em série a bordo de um ônibus da linha 472, que faz o trajeto Triagem x Leme.



"A investigação foi exitosa em demonstrar que os denunciados vinham praticando diversos roubos, já que desciam do coletivo e abordavam transeuntes e motoristas, que tinham seus pertences subtraídos, sendo que os autores, posteriormente, retornavam para o ônibus e seguiam, em buscas de mais vítimas. Leonardo, após ser abordado, agredido, e após ter seu aparelho celular subtraído, tentou ingressar no ônibus, sendo derrubado pelos algozes com o veículo em movimento", disse a DHC.

A ação desta quinta cumpriu mandados de prisão preventiva contra Marcos Vinicius Pereira Paiano, o 'MV'; Jorge Samoel Lúcio Soares, o 'Seu Baldi'; Fabrícia de Souza Sampaio, a 'Di Dedo'; e Weberthy Ruan Moreira de Oliveira. Todos respondem pelos crimes de latrocínio consumado, associação criminosa e corrupção de menores e já estão presos.

Permanecem foragidos os suspeitos Vitor Gabriel Rosário Soares, o 'VT'; Erick Marlon Pereira Mendes, o 'Tubarão' e Erick Freitas de Araújo, o 'Erick Ratão'.