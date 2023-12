MV Tuiuti, como é conhecido, foi preso na casa de familiares na Baixada - Reprodução

Publicado 13/12/2023 12:28

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta (13), um homem suspeito de comandar arrastões em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Marcos Vinícius Pereira Paiano, de 21 anos, mais conhecido como 'MV do Tuiuti', foi localizado na casa de familiares em Mesquita, na Baixada, e encaminhado a 13ªDP (Ipanema).



'MV do Tuiuti' estava foragido da Justiça desde a última quinta-feira (7), porque contra ele havia um mandado de prisão, expedido na última semana, pelo crime de roubo mediante grave ameaça e violência. Segundo as investigações, o suspeito reunia menores para a prática de roubos em séries na Zona Sul.



Ele ainda seria responsável por organizar o grupo que agrediu o empresário Marcelo Rubim Benchimol , de 67 anos, no início deste mês. Na ocasião, os menores iniciaram os roubos no Arpoador e foram até Copacabana. A vítima foi agredida ao tentar defender uma mulher de um ataque do grupo criminoso. Após levar o soco, ele caiu desmaiado e teve os pertences roubados. Ao todo, o bando tem, pelo menos, 11 pessoas.

A equipe da 13ª DP também constatou que Marcos Vinicius já foi preso anteriormente e possui mais de dez anotações criminais por furto e roubo cometidos em diversas áreas da capital do Rio.

Na última sexta (8), o suspeito de agredir o idoso foi preso . Segundo as investigações, Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos, é quem aparece nas imagens registradas por câmeras de segurança na região dando um soco na vítima. Na quarta passada (6), um outro suspeito também foi preso e um adolescente apreendido por envolvimento nas agressões ao empresário.

Na segunda (11) dois homens, investigados por fornecer armas para criminosos praticarem crimes em Copacabana, também foram presos, no mesmo bairro, na Zona Sul do Rio. Eles foram capturados por agentes da 13ª DP (Ipanema), com policiais militares do da UPP Pavão-Pavãozinho. Ambos os criminosos seriam da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Criação do grupo 'Justiceiros'



O caso de Marcelo levou ainda criação de um grupo chamado de 'justiceiros', formado por homens que se intitulam como tais e saem pelo bairro 'à caça' de suspeitos de roubo empregando táticas agressivas. Em um dos episódios de agressão, o grupo aparece espancando um jovem na Rua Djalma Ulrich, no referido bairro, na noite de terça-feira (5).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um dos integrantes do bando, é possível ver pelo menos sete homens agredindo o rapaz na cabeça, nos braços e pernas com socos, chutes e até pauladas.

Ainda na última sexta (8), um suspeito foi preso após assaltar um turista estrangeiro também na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados e montaram um cerco para localizar e prender o homem. Com ele, os policiais recuperaram um telefone celular, R$ 900 e um cartão de crédito.