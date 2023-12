Marcos Vinicius Paisano, o MV, prestou depoimento na 13ª DP (Ipanema) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/12/2023 20:11 | Atualizado 13/12/2023 20:31

'MV', que tem mais de 10 anotações criminais por furto e roubos em diversos bairros do Rio , é investigado pelo crime de latrocínio. No dia 28 de novembro, Leonardo estava fazendo companhia a um amigo em um ponto de ônibus na Glória, região central do Rio, quando eles foram alvos de um grupo de criminosos. Cinco homens teriam descido de um coletivo e anunciado o assalto.

O assistente de imigração foi agredido e jogado para fora do ônibus. Nesse momento, ele se levantou e foi atrás dos agressores, que fugiram para o ônibus, e acabou caindo do coletivo. A vítima foi levada para a sua casa e só quando a família soube do ocorrido que ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde ficou internada até o dia 4 de dezembro, quando teve a morte cerebral confirmada.

"Eles tinham saído para lanchar e quanto voltaram ele ficou com esse amigo no ponto de ônibus. Quando eles estavam lá, meu irmão percebeu alguma coisa estranha e avisou para esse amigo correr, que era um assalto. Os bandidos teriam pulado pela janela do ônibus e alcançaram meu irmão. Espancaram ele brutalmente. Tudo isso por causa de um celular e de uma pochete com cartões. Ele chegou a alcançar o ônibus onde os bandidos estavam e ficou preso na porta tentando recuperar a pochete. O que sabemos é que ele teria sido arrastado por um quarteirão até que os bandidos o empurraram e ele caiu desacordado", disse Isabella Quintanilha, irmã de Leonardo.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa câmeras de segurança da região para identificar os responsáveis pelas agressões . Leonardo foi enterrado no dia 6 de dezembro no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Chefe de grupos de arrastões

Marcos Vinicius foi preso nesta quarta-feira (13) após ser apontado como líder do grupo de adolescentes responsáveis por arrastões em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um desses episódios teve até a agressão do empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos.

MV era considerado foragido desde a quinta-feira (7) passada, quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo mediante grave ameaça e violência. Segundo as investigações da 13ª DP (Ipanema), ele aliciava outras pessoas, principalmente adolescentes, para cometer roubos nos finais de semana, geralmente quando as vítimas saíam da praia.

Os agentes identificaram o criminoso após um trabalho de inteligência, levantamento de informações e análise de imagens. Os policiais também ouviram testemunhas e vítimas e conseguiram localizar o paradeiro do homem. Marcos estava escondido na casa do pai em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ao DIA, Leandra Vitória, de 21 anos, irmã de MV, disse que o homem não comanda nenhum grupo especializado em roubo e que sua prisão seria injusta por falta de provas.

"Não existe chefe de roubo gente. O roubo existe há muito tempo. Meu irmão está preso injustamente. Meu irmão já foi preso sim e cumpriu o que devia com a Justiça. Ele ficou dois anos preso, saiu e estava andando certinho. No vídeo, meu irmão aparece, mas ele não agrediu ninguém e não roubou. Ele simplesmente aparece no vídeo andando na calçada. Isso não é coisa que incrimine meu irmão. É injusto o que estão fazendo com ele e com a família. Nós queremos provas. Queremos que mostre o porque que estão prendendo meu irmão. Estão dizendo que meu irmão é o chefe do roubo. Ele será preso hoje e o roubo não vai parar. Não existe um chefe. Cada um responde por si. Cada um pega o que pega para si próprio", comentou.

Marcos seria o responsável por organizar o grupo que agrediu o empresário Marcelo Benchimol, de 67 anos, no início deste mês. Na ocasião, adolescentes iniciaram roubos no Arpoador e foram até Copacabana. A vítima foi agredida ao tentar defender uma mulher de um ataque do grupo criminoso. Após levar o soco, ele caiu desmaiado e teve os pertences roubados. Ao todo, o bando tem, pelo menos, 11 pessoas.

Na última sexta-feira (8), o suspeito de agredir o idoso foi preso . Segundo as investigações, Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos, é quem aparece nas imagens registradas por câmeras de segurança na região dando um soco na vítima. Na quarta passada (6), um outro suspeito também foi preso e um adolescente apreendido por envolvimento nas agressões ao empresário.