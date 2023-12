Bairro de Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação / Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 13/12/2023 19:06

Rio – Iago dos Santos Fonseca, de 26 anos, foi preso dentro de casa, no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (13). Ele é acusado de feminicídio na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte. Segundo as investigações, o homem entregou a ex-mulher, Janayna Evangelista Napoleão, de 22 anos, ao "tribunal do tráfico" por não aceitar o término de relação.

Após um desentendimento, Janayna saiu da casa onde morava com Iago e se abrigou na residência de parentes na Fazendinha. Os policiais identificaram mensagens de voz do preso com ameaças à jovem. Ele chegou a ir ao local para procurá-la, mas foi reprimido por dois amigos dela.

Depois, Iago inventou a informação de que Janayna e seus amigos eram informantes da polícia aos bandidos da região. Por causa disso, os três foram submetidos ao "tribunal do tráfico".

Os corpos não foram localizados e não há registro de desaparecimento dos amigos da vítima. A ação está sendo conduzida por policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).