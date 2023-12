Agentes da especializada realizam diligências para identificar a autora do delito descrito pelos jovens - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/12/2023 22:35 | Atualizado 14/12/2023 06:38

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de racismo cometido contra três jovens negros no interior de uma loja do Bangu Shopping, na Zona Oeste. O crime foi registrado nesta quarta-feira (13) na Delegacia de Crimes de Racismo e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio. O episódio teria acontecido em uma unidade de 'O Boticário'.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento e agentes da especializada investigam para identificar a autora do delito descrito pelos jovens. Procurado pelo DIA, O Boticário disse que "lamenta a situação relatada e informa que repudia práticas de situações discriminatórias, preconceituosas ou racistas". O grupo informou que, assim que tomou conhecimento da situação, iniciou uma investigação interna do caso e entrou em contato com os consumidores, se colocando à disposição para prestar o apoio necessário.

"A marca reforça ainda que já intensificou os treinamentos internos na unidade em linha com os seus compromissos com a diversidade, equidade e inclusão – valores que pautam a sua história e que mobilizam colaboradores próprios e também rede de franquias para que continue evoluindo em sua jornada para sermos cada vez mais diversos e inclusivos", completou.