Publicado 14/12/2023 00:00

É preciso, sim, disciplinar o uso das redes sociais. Porém, é necessário debater a questão amplamente e definir regras claras e objetivas o bastante para impedir a manipulação da verdade por meio de abusos de poder e manobras políticas.

Lira acerta ao defender Reforma Administrativa. Atualmente, Estado pesa demais sobre ombros do contribuinte e não entrega serviços compatíveis com o custo exagerado. Isso porque praticamente tudo o que arrecada é gasto com a manutenção da própria máquina.