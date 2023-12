As treze máquinas foram apreendidas e levadas para a 35º DP (campo Grande) - Reprodução/Redes Sociais

As treze máquinas foram apreendidas e levadas para a 35º DP (campo Grande)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/12/2023 20:22 | Atualizado 13/12/2023 20:32

Rio - Policiais militares prenderam 13 máquinas caça-níqueis e quase R$ 5 mil de dinheiro em espécie, na tarde desta quarta-feira (13), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar.

De acordo com a PM, equipes foram ao local verificar uma denúncia e, no local, os agentes apreenderam as máquinas, assim como uma quantia de R$ 4.792 no estabelecimento comercial, localizado em uma das principais vias da região.

Uma pessoa que estava no local foi detida e conduzida à 35º DP (campo Grande), onde o caso foi registrado.