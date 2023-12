Covid-19 - Reprodução/ Pixabay

Publicado 13/12/2023 18:01 | Atualizado 13/12/2023 18:16

Rio – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabilizou 1.929 novos casos confirmados de covid-19 e 36 mortes entre os dias 4 e 11 de dezembro. Neste período, houve quatro internações pela doença. taxa de letalidade se manteve na média de 2,69%.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (11) no Painel de Coronavírus do Governo do Estado, atualizado semanalmente.

Desde março de 2020, quando a pandemia começou, o estado do Rio de Janeiro tem 2.886.755 casos confirmados, com 197.827 internações e 77.742 óbitos.