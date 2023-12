Elaine, de 30 anos, e seu filho foram encaminhados para a maternidade Mariana Bulhões - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/12/2023 17:40 | Atualizado 13/12/2023 17:51

Rio - Uma passageira entrou em trabalho de parto e deu à luz um menino, na tarde desta quarta-feira (13), no ramal Japeri, na Baixada Fluminense. Chegando à estação Comendador Soares, em Nova Iguaçu, mamãe e bebê receberam os primeiros cuidados dos agentes da estação, que acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu.



Elaine, de 30 anos, e seu filho foram encaminhados para a maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu. O pequeno nasceu com 3 kg e 52 cm. Ambos passam bem.

A SuperVia decidiu presentear a mamãe, que mora em Queimados, com um kit composto por fralda, lenço umedecido, pomada, sabonete, babador, manta, body e cueiro, que será entregue nesta quinta-feira.



O agente Diego Pereira, do Grupo de Apoio ao Cliente (GAC), levará o presente à família. Ele participou do auxílio à parturiente até a chegada da ambulância e contou que, em sete anos de SuperVia, nunca viveu um momento tão especial.



"Quando o trem que seguia para Japeri chegou à estação, passageiros saíram pedindo ajuda para a cliente que tinha acabado de dar à luz. A equipe de segurança correu para atender a mãe, que estava deitada no colo de um rapaz, abraçando o bebê e aparentando estar calma e aliviada. Enquanto esperávamos a ambulância, tive a oportunidade de conversar com a mãe e tranquilizá-la quanto ao atendimento que estava a caminho e também quanto aos treinamentos que recebemos para agirmos em situações como essa. Eu nunca tinha vivido isso até o momento, e foi muito gratificante poder prestar esse apoio num momento especial como esse", relatou Diego.