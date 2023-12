Suspeitos foram presos por policiais da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Publicado 13/12/2023 16:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (13), Yago de Valnisio Cordeiro, de 23 anos, e Guilherme Rodrigues de Medeiros Gomes Júnior, de 20, suspeitos de roubar um posto de combustível na Rua Ernani Cardoso, no Campinho, Zona Norte do Rio. Durante o crime, a quadrilha manteve as funcionárias do estabelecimento como reféns.

O caso aconteceu no início da tarde do último dia 4, quando quatro criminosos se passaram por clientes para roubar o posto. Eles utilizavam armas de fogo, fizeram reféns e levaram dinheiro, substâncias inflamáveis e outros objetos.

A partir de análises de imagens e cruzamentos de dados, os policiais da 29ª DP (Madureira) identificaram Yago e Guilherme como autores do crime. A dupla foi encontrada no bairro do Encantando, também na Zona Norte.

"As diligências investigativas continuam no sentido de localizar os outros dois autores que se encontram foragidos. A gente pede que qualquer cidadão com informações que possam auxiliar na investigação compareça na 29ª DP (Madureira) ou procure fornecer informações pelo Disque Denúncia, que seu anonimato estará garantido", comentou o delegado Cristiano Maia, titular da distrital.

Os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Eles responderão por roubo majorado, restrição de liberdade da vítima, subtração de substância inflamável e uso de arma de fogo.