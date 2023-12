Michael Araújo da Silva foi preso na Fazenda Botafogo, em Acari - Reprodução

Publicado 13/12/2023 15:29 | Atualizado 13/12/2023 15:44

Rio - Michael Araújo da Silva, de 35 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã desta quarta-feira (13) durante uma operação da Polícia Civil na Fazenda Botafogo, em Acari, Zona Norte. Ele é condenado a sete anos e nove meses de prisão em regime fechado por tráfico de drogas, sendo o principal alvo da Operação Contra-ataque, realizada no Complexo da Pedreira, em 2022.

De acordo com a corporação, Michel é um alvo antigo da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Em 2019, ele foi preso em flagrante enquanto recebia 1kg de cocaína. O traficante era apontado como o responsável por negociar drogas, armas, munições e cargas roubadas no Morro da Pedreira, na Pavuna.

No fim de 2022, a Polícia Civil realizou a Operação Contra-ataque para cumprir 21 mandados de prisão por organização criminosa e 32 mandados de busca e apreensão no Complexo da Pedreira, na Pavuna e em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os alvos seriam integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

As investigações apontaram que a organização criminosa possuía hierarquia e divisão de tarefas dentro do Complexo da Pedreira. Com isso, havia núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, outros por roubos de carga, um grupo que comercializava armas e outro que atuava na receptação de produtos roubados.

Durante as ações, alguns integrantes da facção foram presos, incluindo Michel. Outros alvos foram presos por participação em roubos na Baixada Fluminense.