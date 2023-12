Pessoas com deficiência podem tomar banho de mar com apoio de instrutores - Divulgação

Publicado 13/12/2023 14:43 | Atualizado 13/12/2023 14:45

Rio - O projeto Praia Para Todos, que oferece esporte e lazer para pessoas com deficiência de forma gratuita, vai abrir a temporada 2024 de atividades no próximo sábado (16) com uma grande ação social.

Até abril, profissionais do Instituto Novo Ser vão estar sempre aos sábados e domingos, das 9h às 14h, nas praias da Barra (Posto 3), do Recreio (11), de Copacabana (5 e 6), Flamengo (3), e Ipanema (Posto 10). O objetivo é garantir acessibilidade para todos."Começamos em uma praia e estamos expandindo o projeto na cidade do Rio Janeiro, pelo território fluminense e em outros estados. Aqui no Rio, atenderemos melhor a população carioca e os turistas que vêm usufruir dos encantos da cidade”, celebra Fabinho Fernandes, diretor do Instituto Novo Ser.Barra: banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado, vôlei sentado e surf adaptado;Recreio: banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado e vôlei sentado;Copacabana: banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado, handbike e stand up adaptado;Flamengo: banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado, vôlei sentado e handbike;Ipanema: banho de mar, banho de sol, piscina infantil e surf adaptado.Para participar do projeto não é necessário agendar as atividades. Basta chegar em um das praias, no horário de funcionamento.No último sábado (9), o projeto foi inaugurado em diversos municípios da Região dos Lagos. As atividades acontecem sempre aos sábados e domingos, das 9h às 14h. As opções são as mesmas oferecidas no Rio. Os locais contemplados são Arraial do Cabo, Araruama, Búzios, Cabo Frio e Saquarema.