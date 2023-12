Programa oferecerá experiências inclusivas para moradores e turistas na praia de Itaúna em Saquarema - Divulgação

Publicado 08/12/2023 20:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai receber neste sábado (9) o programa Praia Para Todos. A ação tem o objetivo de promover a diversão para pessoas com deficiência. A inauguração do programa vai acontecer no canto esquerdo da Praia de Itaúna. O projeto estará disponível sempre aos sábados e domingos, das 9h às 14h, no mesmo local.

Desenvolvido para oferecer experiências inclusivas, o Praia Para Todos disponibiliza uma variedade de atividades que incluem banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol adaptado, vôlei sentado e stand up adaptado. “Proporcionar acessibilidade a essas pessoas é uma iniciativa extremamente gratificante para a comunidade”, disse o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.



O Programa Praia Para Todos busca atender tanto os moradores, quanto os turistas que visitam a cidade durante o verão. Para participar do programa, que conta com apoio da Michelin e do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, basta comparecer ao local nos dias e horários informados.