Saquarema iniciará vacinação de reforço da bivalente contra a Covid-19 - Divulgação

Saquarema iniciará vacinação de reforço da bivalente contra a Covid-19 Divulgação

Publicado 08/12/2023 20:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a campanha de vacinação de reforço contra a Covid-19, nesta segunda-feira (11). A dose a ser utilizada é a do reforço bivalente. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é indicada para as pessoas com 60 anos ou mais, além de todos os imunocomprometidos com 12 anos ou mais.



Para receber a dose, é necessário que seja cumprido o intervalo de seis meses da última dose recebida, independente do estado vacinal. Em Saquarema, para facilitar o acesso da população à vacina, a prefeitura seguirá com o esquema de imunização montado para descentralizar o atendimento, conforme tabela abaixo:



- Segunda-feira: ESF Bonsucesso, ESF Água Branca e ESF Sampaio Corrêa;

- Terça-feira: ESF Barreira, ESF Mombaça, ESF Rio d’Areia e ESF Jardim Ipitangas;

- Quarta-feira: ESF Vilatur e ESF Bacaxá;

- Quinta-feira: ESF Jaconé, ESF Rio Seco e ESF Barra Nova;

- Sexta-feira: ESF Bicuíba, ESF Palmital e ESF Rio Mole.



Todos os postos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. A lista completa com os endereços pode ser consultada no link

Monitoramento da doença



Embora a Organização Mundial de Saúde - OMS tenha declarado que a Covid-19 não é mais uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, a doença continua circulando em todos os continentes. No Brasil e no mundo, o SARS-CoV-2 passou a ser um problema de saúde pública contínuo e que precisa de monitoramento constante, uma vez que ainda há o risco do surgimento de novas variantes de preocupação que podem, a qualquer momento, alterar o cenário epidemiológico da doença.



Desta forma, o monitoramento e a adoção de medidas de prevenção e controle para a diminuição da transmissão do SARS-CoV-2, como as vacinas, por exemplo, são de suma importância para a redução da morbimortalidade da doença.

“Embora não se tenha um padrão de sazonalidade definido da Covid-19, observa-se que a mobilidade da população, aliada à alta transmissibilidade do vírus, pode causar aumento de casos e ondas em vários períodos do ano. Por isso a importância de manter o esquema de vacinação em dia. Somente com as vacinas em dia que o nosso organismo poderá se defender de forma eficaz, fazendo com que a gravidade da doença diminua consideravelmente”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.