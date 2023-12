Cantora Maria Bomani será uma das atrações do Festival Be Yourself - Divulgação / Festival Be Yourself

Publicado 13/12/2023 14:44 | Atualizado 13/12/2023 16:29

Rio – Em celebração aos direitos e à diversidade LGBTQIA+, o Festival Be Yourself será realizado a partir desta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), na quadra da escola de samba Vizinha Faladeira, no Santo Cristo, região central do Rio. O evento anual é idealizado pela ativista Indianarae Siqueira.

O festival será finalizado com a 2ª Edição da Parada LGBTQIA+ nos Arcos da Lapa, Centro do Rio, às 15h. O desfile passará pela Avenida Mem de Sá, a Rua Riachuelo e o Aterro do Flamengo, até chegar ao Museu de Arte Moderna (MAM), na Glória. Lá, a partir das 18h, haverá shows de artistas trans e ecléticos, como a ex-BBB Maria, MC Lullu, MC Xuxu, Natasha Princess, Kaê Guajajara, Charm Mone, entre outros.

O festival é organizado pela CasaNem, ONG de acolhimento a pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, em parceria com a Prefeitura do Rio, através da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (CEDs) e do programa estadual Rio SemLGBTfobia.