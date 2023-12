Investigações da 128ª DP (Rio das Ostras) apontaram que ferros-velhos estavam recebendo veículos roubados - Reprodução

Publicado 13/12/2023 12:43

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), o dono de um ferro-velho, durante uma operação de combate a furtos e roubos de veículos, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Guilherme Sathler de Oliveira foi preso por agentes da 128ª DP (Rio das Ostras) no estabelecimento, no bairro Vila Verde, pelo crime de receptação e por adulterar placas de veículos.

As investigações da delegacia apontaram que os ferros-velhos da cidade estavam recebendo veículos roubados e realizaram buscas por eles. Em uma vistoria em um estabelecimento na Rodovia 162, na altura do Km 05, foram encontrados três automóveis com chassis adulterados, além de diversas peças sem procedência comprovada. Em um imóvel próximo, dezenas de motores e outros objetos de carros também foram localizados e a procedência será apurada.

Segundo a Polícia Civil, Guilherme não apresentou a documentação da aquisição dos veículos e foi preso em flagrante. O ferro-velho também foi interditado. Os carros roubados que deram início às investigações não foram encontrados mas, de acordo com a distrital, "todos os indícios apontam que o estabelecimento está recebendo veículos produtos de crimes e sem as devidas cautelas legais". A 128ª DP recebe denúncias pelo WhatsApp (22)-2771-4003 e pelo Disque Denúncia (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.