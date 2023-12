Reynaldo Rocha Nascimento, de 22 anos, assassino confesso da pequena K.H.S., está preso pelo crime - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 13/12/2023 19:28 | Atualizado 13/12/2023 19:32

Rio - Reynaldo Rocha Nascimento, de 22 anos, suspeito de estuprar e matar a menina K.H.S., de 4 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , teve a prisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (13).

O acusado tinha um mandado de prisão temporária em aberto, que foi analisado pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa na audiência desta quarta. A magistrada não encontrou ilegalidade no ato prisional e manteve a detenção.

De acordo com Reynaldo, ele foi agredido com socos nas costelas e nas costas, sendo asfixiado com uma sacola plástica no ato da prisão em decorrência do crime cometido. A Justiça destacou que ele foi submetido a exame de corpo de delito, pois o homem relatou que tinha marcas das agressões e seu corpo foi estava com lesões aparentes.

Além de manter a prisão do suspeito, a juíza pediu à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para providenciar a prisão do custodiado em cela que seja respeitada sua integridade física, diante de seus relatos de que teria sido ameaçado e agredido por outros presos.

Relembre o caso

"Aqui na nossa base, ele confessou em depoimento formal os fatos e indicou aonde o corpo da menina teria sido jogado. Ele narrou que após estuprá-la teria tentado cortar sua garganta, mas a matou enforcada porque estava chorando e ficou com medo de ser descoberto pelos vizinhos", explicou o delegado titular da DHBF, Mauro César.

K.H.S foi morta na madrugada de sábado (9), horas depois de ser levada. A mãe das crianças saiu por volta das 23h de sexta-feira (8) e quando retornou, por volta das 5h de sábado (9), não localizou a menina. A família suspeitou de que K.H.S. havia sido raptada, mas ninguém ouviu gritos ou estranhado a presença de alguém na região. Segundo a polícia, o criminoso contou que a retirou de casa, pois sabia que estaria sozinha. Em seguida, a estuprou. Reynaldo disse, ainda, que para evitar ser descoberto com o choro da menina, a enforcou e escondeu o corpo em um saco de ração.