Ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/12/2023 19:19 | Atualizado 13/12/2023 19:24

Rio - Um acusado de se passar por servidor público da prefeitura de Barra Mansa foi preso, nesta quarta-feira (13), no centro da cidade da Região Sul Fluminense. De acordo com investigação da 90ª DP (Barra Mansa), o homem oferecia falsas licitações para empresários da região e cobrava pagamento.

A prisão ocorreu em um posto de gasolina, enquanto o golpista tentava enganar uma vítima sobre o processo. Para conseguir participar, o homem exigia que os empresários pagassem um valor necessário, segundo ele, para habilitar a licitação fraudulenta.

Uma das vítimas do golpista chegou a pagar R$ 6,5 mil para conseguir participar de uma licitação para a construção de uma rodovia em Barra Mansa. O criminoso chegou, inclusive, a mandar o falso edital com o timbre do município adulterado.

A licitação anunciada pelo golpista previa o pagamento de R$ 6 milhões para a empresa vencedora do pregão.