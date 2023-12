Rato foi encontrado no Hospital Municipal Infantil Botafogo - Reprodução / Google Maps

Rato foi encontrado no Hospital Municipal Infantil BotafogoReprodução / Google Maps

Publicado 13/12/2023 12:56

Rio - Pais de uma paciente infantil encontraram um rato dentro do quarto de um hospital particular em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na última segunda-feira (11). A menina, de 6 anos, estava internada no local.

O animal estava escondido atrás de uma cortina no Hospital Memorial Infantil Botafogo (Amiu). No momento em que o rato foi encontrado pelos familiares, a criança havia acabado de voltar de uma cirurgia de garganta para retirada das amígdalas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe da menina se pronunciou. "A gente começou a escutar barulho de rato andando no forro do teto do hospital. Um deles passou por cima da luminária e chegou a baixar a luminária. Quando meu esposo chegou, colocou a mão na cortina para ver o que estava acontecendo, o rato pulou no peito do meu esposo", expôs.

Em seu relato, a mulher ainda falou sobre a preocupação que passou pela sua cabeça por conta da higienização dos objetos usados na cirurgia de sua filha, realizada na noite anterior.

"Foi um caso de terror. Minha filha podia ter entrado em contato com urina. A gente podia ter sido mordido por ratos. E também a preocupação que eu fiquei, se minha filha foi operada lá, se ratos andavam na noite anterior como que foi feita a higienização desse hospital?"

Após o episódio, a criança foi transferida para outro quarto, porém, já na nova instalação, a família encontrou uma aranha no sofá.

Por meio de nota, o Hospital Memorial Infantil Botafogo (Amiu) informou que mensalmente realiza serviços de dedetização e desratização, através de empresa certificada. Além disso, reiterou que "todas as dependências diariamente são desinfectadas, de acordo com os protocolos da Vigilância Sanitária."