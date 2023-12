Nesta quarta-feira (13), a Defensoria Pública vai atender 50 famílias - Pedro Ivo / Agência O Dia

Nesta quarta-feira (13), a Defensoria Pública vai atender 50 famíliasPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 13/12/2023 13:57

rompimento de uma adutora no último dia 28. Ao todo, 134 famílias serão compensadas por danos morais e materiais, além de receber auxílio psicológico e alimentação. Rio - Começaram a ser formalizados, nesta quarta-feira (13), os acordos entre a Águas do Rio e os moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que tiveram as casa alagadas após ono último dia 28. Ao todo, 134 famílias serão compensadas por danos morais e materiais, além de receber auxílio psicológico e alimentação.

Neste primeiro dia de acordos, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai atender 50 famílias. Na quinta-feira (14), outras 50 serão recebidas. Por fim, no próximo dia, as famílias restantes serão atendidas. Os acordos estão sendo formalizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Águas de Guandu, em Jardim Paraíso.

De acordo com a dona de casa Raquel Guimarães, de 47 anos, o valor oferecido pela concessionária será suficiente para comprar os bens perdidos. "Entrou bastante água do quintal e aí atingiu um sofá, a máquina de lavar e o tanque. O pessoal da Águas do Rio foi lá duas vezes 'pra' olhar o que tinha perdido. Aí vim aqui hoje 'pra' fazer o acordo. A sorte é que não entrou tanta água em casa, foi mais no quintal. Com esse dinheiro de danos materiais, dá 'pra' comprar o que perdeu", explicou ao DIA.

Já Tatiane Ferreira, de 37 anos, acredita que o acordo não foi justo. No entanto, optou por aceitar a proposta para recuperar parte dos eletrodomésticos atingidos pela água. "Encheu tudo, pegou água na geladeira, no fogão e na máquina de lavar que eu tinha pago só duas parcelas. Eu acho que não foi um acordo justo porque o dinheiro não vai dar 'pra' comprar tudo isso e ainda vamos ter que esperar pelo menos 10 dias úteis, vão pagar depois do Natal só, perto do dia 28", disse a dona de casa.

No CRAS, foram montadas 10 mesas simultâneas para atendimento às famílias. Os acordos englobam indenização por danos materiais (todos os bens destruídos ou danificados pelas águas), indenização por danos morais, de três categorias com valores diferenciados: famílias com crianças, gestantes, idosos e PCDs, famílias cujos imóveis sofreram danos estruturais e demais casos. Além disso, estão garantidos auxílio psicológico e alimentação para as vítimas que necessitarem, até que seja liberado o pagamento da indenização.

"Este acordo é importante porque garante o ressarcimento das pessoas em poucos dias, antes do Natal. Permite que elas recomecem as próprias vidas com estabilidade, retornando à normalidade. Destacamos que esse acordo não prejudica a Ação Civil Pública proposta pela Defensoria para resolver estruturalmente o problema dos recorrentes rompimentos de adutoras na região", destaca o defensor público Rodrigo Pacheco, do 5º Núcleo Regional de Tutela Coletiva (NTC).

Relembre o caso

Uma adutora rompeu e a água invadiu e destruiu casas no bairro Prados Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 28. Para reparo, a Águas do Rio precisou reduzir o fornecimento de água nos municípios de Nilópolis e São João de Meriti, ainda na Baixada, e em partes da Zona Norte da capital.

Equipes do DIA estiveram no local e constaram o estrago, onde moradores chegaram a perder a maior parte dos seus utensílios domésticos, alimentos, roupas e até documentos. Na região, além das residências alagadas, ruas também ficaram debaixo d´água.