Ele tem mais de 10 passagens pela polícia por vários crimes - Reprodução

Ele tem mais de 10 passagens pela polícia por vários crimesReprodução

Publicado 08/02/2024 18:40 | Atualizado 08/02/2024 19:05

Rio - Emilson Alexandre dos Santos foi preso, nesta quinta-feira (8), por tentativa de homicídio, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio. O agressor é dependente químico e tem mais de 10 passagens pela polícia por vários crimes.

Agentes da 32ª DP (Taquara) receberam a informação de que Odison Nascimento Santos, também dependente químico, havia sido ferido com uma faca no pescoço e levado para a UPA Taquara.



Emilson teria se desentendido com Odison por motivo desconhecido, no meio da rua, e em seguida, com uma pequena faca, cortado o pescoço da vítima. O acusado foi detido sem oferecer resistência e conduzido à 32ª DP (Taquara). A faca foi recolhida para a perícia.



De acordo com a Polícia Civil, Emilson já possuía antecedentes criminais por homicídio, furto, estupro, importunação sexual (duas vezes), porte de entorpecente, roubo, injúria, agressão, lesão corporal, ameaça, perseguição e indevida custódia de doente mental.