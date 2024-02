Edson Caldas Barboza - Reprodução/Instagram

Edson Caldas BarbozaReprodução/Instagram

Publicado 08/02/2024 18:35 | Atualizado 08/02/2024 19:19

Rio - O ator Edson Caldas, de 29 anos, está desaparecido há seis dias . A mulher dele, Jennyffer Vieira, revelou aoque teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o marido dentro do próprio carro, um Fiat Doblò cargo branco, com um desconhecido, em Japeri, na Baixada Fluminense, às 23h18, no dia do sumiço.