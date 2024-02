Rio no distrito de Santo Aleixo, em Magé, transbordou por causa do temporal - Reprodução

Publicado 08/02/2024 17:50 | Atualizado 08/02/2024 20:58

Rio - Uma chuva forte causou estragos e transtornos na tarde desta quinta-feira (8), na Região Serrana do Rio e na Baixada Fluminense. Teresópolis e Petrópolis sofrem com alagamentos e deslizamento, o que fez com as defesas civis municipais acionassem as sirenes em diferentes pontos das cidades. Na Baixada, foram registradas inundações em Nova Iguaçu e Magé. Não há registro de vítimas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma inundação no bairro Tinguá, em Nova Iguaçu, causada por uma cabeça d'água. A Defesa Civil municipal atua na região e não há registro de mortos, feridos ou desabrigados. Por meio de nota, a prefeitura informou que seis ruas foram alagadas por conta do transbordo.

Tromba d'água na serra de Petrópolis hoje a tarde, alagou o distrito de tingua em Nova Iguaçu. pic.twitter.com/sfvA3ljPbz — Mobilidade Zero ® (@NewsMobilidade) February 8, 2024

No distrito de Santo Aleixo, em Magé, um rio transbordou e atingiu casas no bairro Pau a Pique. Nas redes sociais, a prefeitura anunciou a disponibilização de dois pontos de apoio para famílias em situação de risco:

- Escola Municipal Evanir da Silva Gago - Travessa Oito de Maio, 163 - Andorinhas

- Escola Municipal Professora Ruth Taldo França - Avenida Othon Linch Bezerra de Mello, 329 - Santo Aleixo

Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/iW0TyuHFho — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2024

Ainda na Baixada, houve registro de pontos de alagamento em Queimados. Já em Guapimirim, o Rio Soberbo teve uma elevação em seu nível de água, transbordando em alguns pontos.

Entre 16h e 18h, a Prefeitura de Petrópolis disponibilizou quatro pontos de apoio por conta de possíveis inundações. As localidades mais afetadas, onde houve toque de mobilização, foram Rua 24 de Maio, Rua Nova, Vila Felipe e Chácara Flora.

O município registrou três deslizamentos, sendo que um atingiu um imóvel; um afundamento de via; um alagamento que atingiu uma casa e uma queda de árvore.

"A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos", comunicou a prefeitura.

Em Teresópolis, as sirenes foram acionadas nos bairros Caxangá e Granja Florestal. Houve um deslizamento de terra na Rua Topázio, no Fischer, e um muro caiu na Rua Dolores Duran, na Quinta da Barra. De acordo com a prefeitura, o atual estágio de monitoramento é de vigilância e a previsão é de chuva moderada nas próximas horas.

Pontos que sofreram com alagamento:

- Avenida Presidente Roosevelt, na Barra do Imbuí;

- Avenida Oliveira Botelho, no Alto;

- Cascata do Imbuí;

- Rua Carmela Dutra, em Agriões;

- Rua Guandu, em Pimenteiras;

- Rua Manoel José Lebrão, na Ermitage.