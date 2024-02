Viaturas, motociclistas, cães farejadores e um helicóptero serão utilizados no policiamento - Divulgação / PRF

Publicado 08/02/2024 18:38 | Atualizado 08/02/2024 19:37

Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Carnaval com o objetivo de reforçar o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro e prevenir acidentes de trânsito. As ações acontecerão a partir desta sexta (9) e vai até quarta-feira de Cinzas (14).

Policiais vão atuar em pontos movimentados, com maior incidência de acidentes e criminalidade. Viaturas, motociclistas, cães farejadores e um helicóptero serão utilizados no policiamento, além de bafômetros e radares portáteis para fiscalização.

Em épocas festivas, a inspeção de motoristas alcoolizados e controle de excesso de velocidade serão reforçadas. A Operação Carnaval é parte do 'Programa Rodovida', que integra ações de segurança do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) entre dezembro e o fim do feriado de Carnaval.