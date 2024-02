Usuário poderá ler QR codes espalhados em ônibus para ser encaminhado a página com principais números de denúncia - Divulgação / Rio Ônibus

Publicado 08/02/2024 17:46 | Atualizado 08/02/2024 17:53

Rio – A Rio Ônibus lançou, nesta quinta-feira (8), uma plataforma para facilitar a denúncia de assédios sexuais em vias públicas. A iniciativa faz parte da campanha "Assédio: Não Embarque Nessa". Ônibus e terminais do município serão decorados com cartazes contendo QR codes que, quando escaneados, encaminham o usuário a uma plataforma com botões de contato para os principais telefones de acusação.

A campanha é lançada às vésperas do Carnaval, época em que sete a cada 10 mulheres sofrem com medo de serem assediadas. Segundo o Mapa da Mulher Carioca, 860 casos de importunação sexual em vias públicas foram registrados em 2023. A campanha continuará mesmo após o período festivo.



“Não há mais espaço para comportamentos de hostilidade e violência no transporte público ou em qualquer ambiente. A ideia é que essa plataforma sirva de apoio não só para as vítimas de assédio, mas também para qualquer pessoa que presenciar uma cena criminosa. A mudança começa na conscientização e na denúncia e é isso que estamos buscando”, diz João Gouveia, presidente do Rio Ônibus.