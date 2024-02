Familiares e amigos foram ao enterro de Carlos José de Salles Silva, de 46 anos - Cléber Mendes / Agência O Dia

Familiares e amigos foram ao enterro de Carlos José de Salles Silva, de 46 anosCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 08/02/2024 15:39 | Atualizado 08/02/2024 15:46

Rio – Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (8), na Igreja Nossa Senhora Guia e Cemitério, em Magé, Baixada Fluminense. Ele morreu durante um assalto a ônibus em Duque de Caxias , na tarde de terça-feira (6).

fotogaleria

O auxiliar de estoque Sidney dos Santos, 45 anos, irmão da vítima, lamentou. "Vamos descobrir quem foi esse meliante. Meu irmão era uma pessoa muito querida. Três filhas e um filho. Ele era um cara espetacular. Um exemplo de irmão mais velho. Lamentavelmente, a violência do Rio de Janeiro tirou a vida dele. Peço às autoridades que nos ajudem para não ser mais um na estatística", desabafou.

Patrícia Vasconcelos, 42 anos, amiga de Carlos José e dona de uma loja de bicicletas, relatou que clientes denunciam corriqueiramente assaltos no coletivo. "Todos os dias chegam clientes reclamando que foram assaltados no ônibus. Tem em quase todos os dias. Essa foi a primeira vez com uma vítima fatal", afirmou.

"Conheço (o Carlos) desde criança. Ele era uma pessoa trabalhadora, um bom amigo, um bom pai, bom marido, bom irmão. Pode ver que as pessoas deixaram o serviço para vir hoje e dar um último adeus a ele" concluiu Patrícia.

Vítima enviou mensagem à esposa antes de morrer

Carlos José voltava do trabalho em um ônibus da linha Caxias-Piabetá, da empresa Transportes Machado. Momentos antes de morrer, ele enviou uma mensagem à sua mulher avisando que chegaria em casa em breve. "Tô chegando, amor", disse por volta das 18h30. Depois, o coletivo foi abordado por um criminoso armado. Segundo testemunhas, um dos passageiros reagiu ao assalto e o bandido disparou. Carlos foi atingido na cabeça e não resistiu.

Sidney contestou a versão de que Carlos teria reagido ao assalto. "Eu vou entrar na Justiça, se for preciso, para ver se tinha câmera. Aparentemente, meu irmão foi alvejado por trás. Ou seja, o tumulto aconteceu".

Além de Carlos José, outros dois passageiros ficaram feridos, mas receberam alta. A Polícia Militar informou que o criminoso teria fugido na altura da Vila Urussaí. Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e o policiamento foi reforçado na região. A Civil informou que a investigação está em andamento. O assaltante ainda não foi encontrado.