Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, foi morto com um tiro na cabeça em coletivo da linha Caxias-Piabetá - Reprodução/TV Globo

Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, foi morto com um tiro na cabeça em coletivo da linha Caxias-PiabetáReprodução/TV Globo

Publicado 07/02/2024 16:02 | Atualizado 07/02/2024 18:06

Rio - Familiares de Carlos José de Sales Silva, de 46 anos, passageiro que morreu durante um assalto a ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estiveram na manhã desta quarta-feira (7) no Instituto Médico Legal (IML) para liberação do corpo. Muito abalada com a tragédia, Aparecida Sales, irmã da vítima, lamentou a morte dele.



Segundo ela, momentos antes de morrer, Carlos José enviou uma mensagem para a mulher avisando que chegaria em casa em breve. "Tô chegando, amor", escreveu ele por volta das 18h30. O passageiro trabalhava em uma transportadora em Duque de Caxias e voltava para casa no ônibus da empresa Transportes Machado, da linha Caxias-Piabetá, quando o coletivo foi abordado por um criminoso armado. Segundo testemunhas, um dos passageiros reagiu e o bandido fez disparos dentro do ônibus.

Além de Carlos José, que foi baleado com um tiro na cabeça, outros dois passageiros ficaram feridos, mas já receberam alta. Cleberson Silva de Assis e Caio Vitor Ferreira, 22 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h07 e foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias. Segundo a prefeitura, Cleberson foi atingido na coxa direita e após avaliações e exames, recebeu alta hospitalar. Já Caio Vitor foi baleado de raspão na cabeça, foi submetido a sutura e curativo e também recebeu alta.

A Polícia Militar informou que o criminoso teria fugido na altura da Vila Urussaí. Segundo a corporação, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e o policiamento foi reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Civil informou que a investigação está em andamento. O criminoso ainda não foi localizado.

Não há informações sobre o sepultamento de Carlos José.