PRF encontrou carro com logo do Corpo de Bombeiro na BR-116, altura da Pavuna - Divulgação

Publicado 07/02/2024 20:28

Rio - Um homem que se passava por bombeiro foi preso, nesta quarta-feira (7), Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura da Pavuna, Zona Norte do Rio, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio de bombeiros. O suspeito dirigia um carro vermelho com uma logo do Corpo de Bombeiros colada em duas das portas.

Segundo a PRF, por volta das 13h, os policiais abordaram um carro vermelho com adesivo do Corpo de Bombeiros. O motorista se identificou como bombeiro militar e apresentou uma carteira de identidade funcional.

Contudo, logo em seguida, a equipe da PRF constatou que o documento era falso. O veículo, equipado com sirene, era de propriedade particular do condutor. Ele também possuía um capacete de bombeiro.

Os policiais apreenderam os materiais e levaram o homem para a 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil irá analisar se o suspeito usava o carro e a carteira para obter algum tipo de vantagem.