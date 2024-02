Miguel Ângelo foi preso por agentes da DDPA em Realengo no ano de 2021 - Reprodução

Publicado 07/02/2024 17:33 | Atualizado 07/02/2024 18:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) condenou, nesta terça-feira (6), Miguel Ângelo Maia Pinho a 30 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio duplamente qualificado da ex-namorada Ingrid Silva, de 26 anos . O crime aconteceu em Itaguaí, na Baixada Fluminense, em 2021. O homem jogou a vítima ainda viva de uma ponte em direção ao Rio Guandu.

Durante a audiência do III Tribunal do Júri comandada pela juíza Tula Corrêa de Mello, o promotor de Justiça Fábio Vieira chamou a atenção dos jurados para o fato do acusado ter descumprido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ingrid havia sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente e Miguel seria o responsável pelo crime.

"O aumento da pena foi aplicado em razão das circunstâncias do crime", explicou o promotor.

Miguel foi preso no dia 6 de julho de 2021, em Realengo, na Zona Oeste , em uma ação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Investigações da especializada apontaram que o homem jogou o corpo da vítima de uma ponte em Itaguaí na direção do Rio Guandu. Na época, a delegada Ellen Souto disse que o homem confessou o crime.

"Ele declarou em depoimento que pagou um mototaxista para que levasse a Ingrid ao seu encontro. Ele não voltou para o bairro onde morava porque o crime teve grande repercussão e estava sendo jurado de morte pela milícia", explicou a delegada.

Ingrid era considerada desaparecida pela família por duas semanas até que o corpo foi encontrado na Ilha da Madeira, em Itaguaí , dois dias antes da prisão do ex-namorado. De acordo com a investigação, a mulher e o homem iniciaram um relacionamento em janeiro de 2021 e, em fevereiro, passaram a morar juntos. Em abril, a jovem optou pelo termino do relacionamento, mas Miguel não aceitava e os dois passaram a se encontrar de forma esporádica, após a Justiça expedir uma medida protetiva contra ele.