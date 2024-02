Lula lançou Pedra Fundamental do IFRJ, no Complexo do Alemão - Reginaldo Pimenta

Reginaldo Pimenta

Publicado 07/02/2024 17:17 | Atualizado 07/02/2024 17:40

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (7) do lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O espaço foi comprado pela prefeitura e vendido à instituição. O objetivo é ofertar cursos profissionalizantes para cerca de 1,4 mil estudantes. De manhã, Lula inaugurou o Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra da Tijuca.

O Governo Federal investiu R$ 15 milhões no projeto. A previsão é de que o prédio seja inaugurado em dezembro de 2025. No lançamento, o presidente reforçou a importância da educação inserida no Complexo do Alemão (CPX).

"Hoje, dia 7 de fevereiro, não foi um delegado ou capitão que veio anunciar aqui a quantidade de mortes, quem veio foi a educação. O Brasil sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço por educação, o povo não tinha que estudar, tinha que trabalhar, era escravo, depois veio a agricultura e agora trabalhar em fábrica, mas a gente precisa de uma profissão”, disse o presidente, que citou nominalmente o jornal O DIA e outros veículos de imprensa do Rio.

Para o presidente, a instituição federal é mais uma forma de dar oportunidade a população de baixa renda. "A profissão é uma marca muito registrada na vida do nosso povo, a gente quer que as pessoas mais humildes tenham uma profissão. Tem rico que pensa que a gente quer ser pobre, às vezes as pessoas acham que a gente acha bonito ser pobre, mas a gente não gosta, a gente gosta de tudo de primeira e é pra isso que a gente tem que brigar sem se conformar que a gente é de segunda classe e é essa revolução que a educação tem que fazer", completou. Por fim, Lula explicou que nos 14 anos de governo do PT as instituições federais construídas subiram de 140 para 682.

Quem também esteve no local foi reitor do IFRJ, Rafael Almada. Em seu discurso, ele explicou que apesar da inauguração está prevista apenas para 2025, já deve haver cursos disponíveis ainda este ano.



"A gente não precisa de prédio, vamos chegar com programas sociais junto às políticas públicas, vamos chegar com muita humildade. Em relação a esse espaço, vamos acabar com ele e construir outro muito bonito porque temos um projeto. Vamos seguir dialogando com as lideranças daqui porque precisamos valorizar. O instituto não chega só para desconstruir, chega pra somar, já vamos ter cursos na área de gastronomia, empreendedorismo, gestão e negócios e administração”, explicou.

De acordo com o projeto, o prédio deve contar com uma área de construída de 5,57 mil m², com rampas de acessibilidade e educação inclusiva.

"Esse campus vem pra ajudar e se somar ao plano popular que já existe no alemão. O morador dessa região vai poder estudar próximo, sem que precisem ir para o grandes centros urbanos para estudar. Meu povo do CPX, a gente precisa entender que esse instituto é da gente e os processos seletivos tem que olhar para o território, desafio aos parlamentares para que crie uma cota de território, esse instituto é nosso”, finalizou Almada.



Também estiveram presentes no evento a primeira-dama Janja, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, o ministro da Educação Camilo Santana e o prefeito Eduardo Paes.



De acordo com Santana, a comunidade deve participar das escolhas dos cursos oferecidos pelo IFRJ. Além disso, ele explicou que os alunos do instituto também terão direito a participar do 'Programa Pé de Meia'.



“Só construímos um país com educação desde a infância . Muitos jovens que entram no ensino médio e saem da escola. No Programa Pé de Meia, jovens do ensino médio que estão no CadÚnico vão receber auxílio financeiro. Ou seja, cerca de 170 mil jovens vão receber R$ 200 por mês e passando de ano vão receber R$ 1 mil ao final dos estudos. Com isso, todo aluno de baixa renda no IFRJ também tem direito. Para isso, o aluno tem que garantir 80% de frequência e média. Não queremos perder ninguém na escola. Lugar de criança é na escola”, disse.



Já Anielle Franco reforçou sobre o futuro das crianças e adolescentes na comunidade. "Já perdemos muitas crianças, muitos futuros. Hoje vamos falar de dias melhores, esperança. Meu primeiro choque cultural foi quando saí do Complexo da Maré e fui para os EUA jogando vôlei, por isso pego no pé do Fufuca (ministro do Esporte) porque esporte é educação. A favela é cultura, alegria, felicidade", afirmou.



O lançamento reuniu moradores da região e de bairros vizinhos no prédio que deve ser demolido para a construção do instituto.



Para Camila Santos, conhecida como Camila Moradia, líder do movimento por moradia no Complexo do Alemão, a educação é uma ferramenta de transformação.



"O IFRJ é a materialização do meu sonho de construir uma favela melhor, e a possibilidade dos sonhos dos meus filhos, dos nossos filhos. Possibilidade de vida de toda uma geração. Esse IFRJ vai ser referência e oferecer educação de qualidade, seremos fortalecidos e seremos potência de um Brasil melhor”, disse.



No fim do lançamento, Paes e Almada realizaram a assinatura de termo de cessão do imóvel para a construção do IFRJ. Enquanto o ministro da Educação assinou o certificado de ação orçamentária.